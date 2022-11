Soldații francezi din România, dezgustați de condițiile din țara noastră: ”Mi-a fost mult mai bine în Mali” Cei 700 de militari care conduc misiunea NATO din Romania se plang de condițiile mizere in care locuiesc, printre șobolani și caini vagabonzi. Francezii se plang de condițiile din Romania Unii soldați s-au plans presei din Franța cu imagini din tabara de la Cincu, potrivit Observatornews . In imagini se pot vedea dușuri insalubre, mult gunoi și o bucatarie improvizata cu un meniu extrem de saracacios. Situația e periculoasa, in condițiile in care acești soldați sunt cei care ar trebui sa intervina daca situația o va cere. Militarii se plang ca in astfel de condiții NATO se face de ras. ”Nu ma… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

