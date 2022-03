„Soldații-fantomă ai lui Putin”. Cine este și cum acționează Grupul Wagner, acuzat de legături cu neonaziștii UE și Ucraina acuza Rusia ca a trimis la lupta un grup de mercenari cunoscut pentru brutalitatea cu care a acționat in alte conflicte. Rusia neaga existența legala a Grupului Wagner. Pe 12 martie, Serviciului de Securitate al Ucrainei (SBU) a anunțat ca a capturat un mercenar din grupul Wagner: „Se lauda cu experiența sa de lupta, cu operațiunile de succes in Siria și Donbas in 2014-2015. Invadatorul crede și acum in basme”, spunea SBU. Șeful serviciilor secrete ucrainene a descris grupul ca fiind „armata privata a lui Putin”. Cu doar doua zile inainte, ministrul apararii din Marea Britanie avertiza… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Rusia ar putea muta pana la 800 de militari din regiunea separatista Transnistria, de la granița cu Moldova, in razboiul cu Ucraina, potrivit Statului Major al Forțelor Armate ale Ucrainei. „Conform informațiilor disponibile, din cauza multiplelor victime cu care se confrunta, inamicul continua sa faca…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenskiy, a anunțat ca ar exista posibilitatea de a discuta despre recunoașterea Crimeii. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenskiy, a spus ca autoritațile de la Kiev pot sa discute și sa caute un compromis cu privire la modul în care vor trai oamenii din…

- Conform unui oficial de rang inalt de la Kremlin citat de Business Insider, angajatii de la Kremlin „habar nu aveau” ca Putin pregatea o invazie. Potrivit acestuia, in perioada premergatoare ordinului de razboi, cabinetul lui Putin lucrase doar asupra eventualelor sanctiuni impuse ca urmare a recunoasterii…

- Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a refuzat o discuție fața in fața cu șeful de stat al Ucrainei Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a refuzat o discuție fața in fața cu șeful de stat al Ucrainei Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a refuzat o discuție fața in fața cu șeful de stat al Ucrainei,…

- Șeful DSU, Raed Arafat, a declarat vineri, 4 martie, ca Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta verifica starea adaposturilor de protectie civila din blocuri, el precizand ca unele sunt folosite cu alte scopuri decat cele prevazute la momentul construirii blocurilor. „La noi este foarte putin…

- Parlamentul de la Kiev a adoptat, intr-o prima lectura, un proiect de lege care le va permite cetațenilor sa poarte arme de foc pentru autoaparare, transmite Reuters. ”Adoptarea acestei legi este in interesul statului și al societații”, spun autorii proiectului de lege in expunerea de motive, adaugand…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat marți, 22 februarie, la Digi24 , ca Alianța formata din 30 de state se așteapta ca Rusia sa iși continue mișcarile de trupe in vederea invadarii Ucrainei și, din aceasta cauza, timpul necesar pentru operaționalizarea grupului NATO in Romania…

- Forțele guvernamentale ucrainene și separitiștii din estul țarii, susținuți de Rusia, au continuat vineri acuzațiile de bombardamente și alte incalcari ale armistițiului in regiunile separtiste Donețk și Luhansk, pe masura ce tensiunile continua sa creasca in regiune, relateaza The Guardian și Reuters…