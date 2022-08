Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu mai tine cont de nimic in razboiul din Ucraina. Armata rusa a bombardat un mall din Kremenchuk sub pretextul ca era o zona dezafectata in care erau depozitate arme.Anton Gerashchenko, consilierul ministrului de Interne din Ucraina, a publicat pe contul sau de Twitter imagini cu momentul exact…

- Cel putin o persoana a fost ucisa, iar alte cinci ranite, intr-un atac rus cu racheta care a lovit duminica, 26 iunie, un bloc si o gradinita, in centrul Kievului. Anton Gerașcenko, consilier in Ministerul de Interne din Ucraina, a publicat. pe contul sau de Twitter, o imagine cu gradinita avariata.…

- O adolescenta a fost arestata in Ucraina și risca sa fie condamnata la inchisoare pe viața, dupac e a fost prinsa ca le spunea rușilor pozițiile soldaților și ale echipamentelor militare ale armatei ucrainene, relateaza portalul Procuraturii Generale din Ucraina . Sub indrumarea procedurala a Procuraturii…

- Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO, a declarat, duminica, in timpul unei vizite in Finlanda faptul ca preocuparile de securitate ridicate de Turcia in opoziția sa fața de cererile de aderare a Finlandei și Suediei la NATO sunt legitime, potrivit Reuters. „Acestea sunt preocupari legitime.…

- In timp ce o noua generație de arme de producție occidentala ajunge la forțele din prima linie a Ucrainei, țarile donatoare evalueaza riscul de a dezvalui tehnologie sensibila armatei ruse in cazul in care echipamentul este capturat, noteaza publicația americana Defense News. Fii la curent…

- Consilierul prezidențial ucrainean Mihailo Podoliak a spus vineri, pe Twitter, ca Rusia folosește cele mai grele arme non-nucleare in estul Ucrainei și a cerut țarilor NATO sa trimita de urgența sistem de lansare de rachete multiple (MLRS), aceste echipamente militare fiind vitale pentru ca apararea…

- Pe masura ce razboiul pornit de Rusia in Ucraina se prelungeste, cresc si pagubele din economia si societatea ucraineana. Acum acestea se ridica probabil la sute de miliarde de euro sau dolari. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…