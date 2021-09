Stiri pe aceeasi tema

- Soldații britanici vor incepe sa conduca cisterne pentru a umple pompele goale din Marea Britanie, pe fondul crize de soferi de camion din aceasta tara dupa Brexit. Șoferii au facut din nou coada la stații de alimentare, in ciuda faptului ca premierul Boris Johnson a anunțat ca situația se imbunatațește.

- Armata este pregatita sa ajute la atenuarea problemelor de aprovizionare cu carburanți, dupa o a patra zi de cozi lungi la benzinarii și de oprire a pompelor, relateaza BBC. Pana la 150 de șoferi militari...

- Secretarul de Stat in Ministerul Sanatații, Andrei Baciu, vorbește, in direct la Interviurile Digi24.ro, despre masurile luate de autoritați in plin val patru al pandemiei, despre restricții și campania de vaccinare.

- Partidul ceh de extrema-dreapta SPD, care ar putea juca un rol in formarea unui nou guvern ceh, luna viitoare, va cere guvernului o lege care sa permita un referendum in vederea iesirii din Uniunea Europeana, a declarat miercuri seful partidului, Tomio Okamura, transmite Reuters. Formatiunea…

- Europa ar putea intra intr-o criza legata de aprovizionarea cu gaze pentru la iarna. Avertismentul a fost transmis de un consilier de top in materie de securitate energetica din cadrul Departamentului de Stat. Criza ar putea fi evitata daca s-ar face suficiente eforturi, in special avand in vedere ca…

- Organizarea de alegeri anticipate ar fi soluția la actuala criza politica. Acestea este viziunea vicepreședintelui PSD, Gabriel Zetea. Deși moțiunea USR PLUS și AUR nu va duce la scenariul dorit de social-democrați, ea va fi votata de catre PSD, mai spune acesta. „O sa incep direct cu concluzia: alegerile…

- In incercarea de a rezolva o criza politica ce a lasat tara fara un guvern obisnuit mai multe luni, in Bulgaria vor avea loc alegeri generale pe 14 noiembrie, a anuntat sambata presedintele Rumen Radev.

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, va prezida vineri de la ora locala 15:00 (13:00 GMT) o reuniune a ambasadorilor tarilor membre ale Aliantei, dupa decizia SUA de a-si evacua diplomatii si ceilalti cetateni aflati in Afganistan, au indicat pentru AFP doua surse diplomatice. In centrul discutiilor…