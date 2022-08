Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nici macar nu figurase pe lista lunara publicata de firma globala de mesagerie financiara SWIFT inainte de invazia sa in Ucraina, declantata in februarie, dar ultimele cifre publicate joi arata ca este depasita doar Hong Kong si Marea Britanie. Firmele si bancile rusesti au fost implicate in iulie…

- Forțele ucrainene au raportat bombardamente grele rusești in mai multe orașe din Donețk. Rușii continua sa atace fara succes pozițiile ucrainene de langa Avdiivka. Rusia planifica un referendum in Donețk. Orasul Nikolaev a fost sub foc susținut in timpul noptii.

- Secretarul britanic al Apararii, Ben Wallace, a declarat joi ca este puțin probabil ca președintele rus Vladimir Putin sa reușeasca sa ocupe Ucraina, relateaza The Guardian.Ben Wallace a afirmat ca invazia Rusiei in Ucraina "șovaie" și ca "incepe sa eșueze", in timp ce a promis mai mult sprijin financiar…

- Ucraina a anuntat vineri seara ca a primit un prim transport de sisteme lansatoare de rachete multiple M270, care se adauga arsenalului de artilerie cu raza lunga furnizat deja de Occident, transmit Reuters si AFP. ''Primele MLRS M270 au sosit. Ele vor fi o buna companie pentru HIMARS pe campul de lupta'',…

- Rusia mobilizeaza militarii rezerviști din intreaga țara sa mearga pe frontul din Ucraina, potrivit serviciilor de informații britanice. Multe dintre unitațile de rezerviști sunt trimise pe front cu vehicule blindate din depozitele armatei ruse.

- Razboi in Ucraina, ziua 121. Statele Unite au anunțat o noua tranșa de asistența militara acordata Ucrainei in valoare de 450 de milioane de dolari. Consiliul European a decis joi acordarea statutului de țara candidata la aderarea la UE pentru Ucraina și

- Un nou conflict mondial ar putea incepe de la un moment la altul intre Rusia și NATO. Detalii in acest sens vin din partea lui Mircea Geoana. Adjunctul secretarului general al NATO, Mircea Geoana, afirma ca Alianta Nord-Atlantica nu observa, in acest moment, o intentie a Federatiei Ruse de a intra in…

- Ucraina i-a acordat cetațenie unui cunoscut jurnalist rus, Alexandr Nevzorov, care a fugit din Rusia impreuna cu soția lui dupa ce au denunțat invazia Rusiei in Ucraina, a anunțat vineri un oficial de la Kiev, potrivit Reuters.