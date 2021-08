Stiri pe aceeasi tema

- Cativa soldatii americani stationati pe aeroportul Hamid Karzai din Kabul au parasit incita complexului pentru a recupera mai multe persoane care urmeaza sa fie evacuate si care se gaseau "foarte aproape", a informat vineri Pentagonul, transmite AFP. "In scurt timp si parcurgand o distanta scurta, cativa…

- Aeronava Forțelor Aeriene Romane ramane la Islamabad și chiar daca un singur roman reușește sa ajunga in Aeroportul de la Kabul, echipajul va merge dupa el, a spus, joi seara, premierul Florin Cițu. S-a luat legatura cu 9 bursieri, dar și cu colaboratorii Romaniei, pentru a-i lua din Afganistan.…

- Soldații straini care asigura perimetrul la aeroportul din Kabul au fost martorii unor scene de coșmar. Teroarea inspirata de talibani determina mamicile sa-și arunce copii peste gardul de sarma ghimpata in speranța ca vor fi salvați de militarii americani și britanici. Au fost facute publice…

- Armata SUA a evacuat pana in prezent peste 3.200 de persoane din Afganistan, in special personalul american, cu ajutorul unor avioane militare, a declarat marti un oficial de la Casa Alba, sub rezerva anonimatului, relateaza AFP. In afara de aceste 3.200 de persoane, aproape 2.000 de refugiati afgani…

- Biden a precizat ca misiunea SUA nu a fost construirea unei națiuni in Afganistan, ci combaterea terorismului. Președintele SUA i-a acuzat pe liderii afgani ca și-au parasit poporul și au fugit din țara in plina lupta. ”Misiunea noastra in Afganistan nu a fost niciodata construirea unei națiuni. Am…

- ​​Pușcașii marini americani, desfașurați de urgența la Kabul pentru a asigura securizarea aeroportului din capitala afgana, au tras focuri de arma luni pentru a readuce sub control mulțimea de oameni care invadase pista în speranța ca vor prinde un ultim zbor înainte ca talibanii sa preia…

- Soldatii americani au inceput sa soseasca la Kabul pentru a contribui la evacuarea personalului diplomatic si a altor civili din capitala afgana, dupa ce rebelii talibani au preluat controlul in tot mai multe orase, pe fondul retragerii fortelor internationale, relateaza sambata agentia Reuters.…

- Pentru prima data dupa aproape cinci luni, Capitoliul de la Washington, sediul Congresului american nu mai este aparat de trupele Garzii Nationale, amenintarea violentelor de extrema dreapta atenuandu-se dupa atacul din 6 ianuarie, a informat ieri AFP, potrivit Agerpres. Misiunea lor de aparare a Congresului…