Soldatii ucraineni au 'intrat' in orasul Liman, important nord feroviar din estul Ucrainei, care se afla sub controlul trupelor Moscovei, a afirmat sambata Ministerul Apararii ucrainean, transmite AFP. 'Fortele de asalt aeriene ucrainene intra in Liman, in regiunea Donetk', a indicat pe Twitter ministerul. Putin mai devreme, armata afirmase ca 'incercuise' cateva mii de soldati rusi in acest oras din regiunea Donetk, anexata vineri de Rusia.