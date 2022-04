Stiri pe aceeasi tema

- Cernihiv, nordul Ucrainei, a fost incercuit de forțele ruse și a ramas ramas fara electricitate, gaze și apa curenta. Zeci de mii de oameni din orașul cu 280.000 de locuitori de pe malul raului Desna sunt prinși „ca-n capcana” și sunt nevoiți sa se ascunda de zile intregi in buncare pentru a se proteja…

- Alianta Nord-Atlantica urmeaza sa aprobe la summitul programat joi la Bruxelles trimiterea unor noi grupuri de lupta in Europa Centrala si de Est, inclusiv in Romania, a anuntat miercuri secretarul general al organizatiei, Jens Stoltenberg. „Liderii din NATO se vor reuni maine, la Bruxelles, intr-un…

- Ucraina a sfidat cererea Rusiei ca soldatii sa depuna armele la Mariupol. Civilii sunt asediati intr-un oras devastat de bombardamente. Atacul Rusiei de aproape o luna asupra Ucrainei a stagnat pe majoritatea fronturilor. Rusii nu au reusit sa cucereasca niciun oras important sau sa rastoarne guvernul.…

- Aproximativ 1.000 de soldati rusi sunt ucisi sau raniti in Ucraina in fiecare zi. In acelasi timp, Rusia a folosit deja 75% din fortele sale pregatite pentru lupta in Ucraina, dintre care aproximativ o treime nu mai sunt pregatite pentru lupta, scrie The Washington Post.

- Ințelegand ca nu va exista posibilitatea unei victorii rapide prin confruntarea directa a armatei ucrainene, forțele militare rusești incearca sa distruga civilii neajutorați. In orașul Mariupol, din regiunea Donețk, ca urmare a acțiunilor invadatorilor ruși, nici macar o cladire nu a ramas intacta. Distrugerile…

- Rușii continua sa bombardeze Kievul, dar și multe alte orașe din Ucraina, dupa a patra runda de negocieri. Volodimir Zelenski a cerut prelungirea legii marțiale cu inca 30 de zile. Consiliul local din Mariupol a anunțat ca peste 2.537 de oameni au murit. Cele mai noi informații din a 20 a zi de razboi.

- Zeci de americani, canadieni și britanici au raspuns apelului lansat de Ucraina care a solicitat voluntari straini care sa lupte alaturi de ucraineni pentru a stopa razboiul declanșat de Rusia. Și ucrainenii care traiesc in Marea Britanie au decis sa revina in țara natala. Reamintim, președinția de…

- Imagini de groaza au fost surprinse in Melitopol, un oraș din Ucraina. Oamenii incearca sa opreasca armata rusa de atacuri, astfel ca s-au pus in fața vehiculelor de lupta și implora sa fie lasați in pace.