Soldaţi ruşi, luaţi prizonieri în Ucraina. Mesajul uluitor făcut de un militar: ''Ne-au spus că vom fi trupe de menţinere a păcii”

- RAZBOI in UCRAINA: Trupe aeropurtate din Rusia au debarcat in orașul Harkov. Se dau lupte violente in jurul spitalului militar RAZBOI in UCRAINA: Trupe aeropurtate din Rusia au debarcat in orașul Harkov. Se dau lupte violente in jurul spitalului militar Trupe aeropurtate ruse au debarcat la Harkov in…

- Romania TV și Realitatea au titrat dimineața ca exista un soldat roman mort in conflictul dintre Rusia și Ucraina. Situația tensionata și neclara a luptelor din Ucraina, unde parțile iși revendica, pe rand, succese teritoriale sau victime majore provocate celuilalt a adus și prima știre legata de ”un…

- Incepand cu aceasta dimineața, Rusia a inceput o intervenție militara in Ucraina, folosind rachete, avioane și tancuri. Au fost semnalate explozii in mai multe zone din țara, inclusiv Kiev. Un mesaj emoționat al unui soldat din Ucraina, din timpul luptelor cu rușii, a ajuns viral pe rețelele de socializare.…

- Un soldat ucrainean a transmis un mesaj video parinților sai, dupa declanșarea acțiunilor militare in Ucraina. „Mama, tata va iubesc. Totul va fi bine”, a spus militarul, transmite Noi.md cu referire la publika.md.

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, a transmis, joi, ca președintele SUA Joe Biden nu va trimite trupe americane in Ucraina, care sa lupte contra Rusiei. „Nu vom fi implicați intr-un razboi cu Rusia și nici nu vom trimite soldați in Ucraina ca sa ne luptam cu Rusia. Nu știu de cate ori trebuie…

- Presedintele SUA, Joseph Biden, a organizat, vineri seara, o videoconferinta cu liderii Romaniei, Canadei, Marii Britanii, Frantei, Germaniei, Italiei, Poloniei, Uniunii Europene si NATO. Rusia va plati „un pret extrem de mare” in cazul unui atac militar impotriva Ucrainei, a avertizat presedintele…

- O manifestatie masiva anti-razboi are loc, sambata, la Kiev, unde sunt din ce in ce mai mari temerile ca Ucraina va fi invadata de Rusia. La inceputul protestului, s-a intonat imnul Ucrainei, iar un ucrainean a postat pe Twitter imagini cu o coloana imensa de protestatari care defila pe strazile Kievului,…

- Franta este pregatita sa apere granițele NATO din Europa de Est, in contextul conflictului militar dintre Rusia și Ucraina. Presedintele Emmanuel Macron s-a declarat dispus sa trimita trupe la misiunile NATO din Europa de Est, inclusiv in Romania. Președintele francez a afirmat, in discursul rostit…