Stiri pe aceeasi tema

- Atacul Rusiei asupra Ucrainei continua chiar daca exista declarații oficiale ca ar putea exista negocieri pentru un armistițiu. Urmarește principalele evoluții pe aceasta tema pe PRESSALERT.ro. UPDATE 5 Fortele armate ucrainene au anuntat ca au cauzat pierderi semnificative trupelor ruse de la inceputul…

- In cea de-a treia zi de razboi, in Kiev se aud in continuare focuri de arma și explozii. Sambata dimineața, un bloc de 15 etaje, dintr-o zona rezidențiala din centrul Capitalei, a fost lovit de o racheta. Deocamdata nu se știu detalii, daca exista victime. Cei mai mulți locuitori au parasit zona și…

Ucraina este sub asediul Rusiei și totul pare doar o lupta de rezistența, in urma careia ucrainienii au drept scop sa produca cat mai multe pagube Rusiei.

Soldații ruși au capturat Cernobilul. Angajații instituției au fost luați prizonieri de razboi. Situația este cu atat mai tensionata cu cat centrala de la Cernobil e un obiectiv strategic pentru Ucraina.

- Trupere rusești au atacat Ucraina, astazi, dis-de-dimineața. Locuitorii sunt pur și simplu disperați, in stare de șoc, nevoiți sa iși lase casele, sa iși ia, majoritatea, doar actele și sa fuga cat mai repede. Doi soldați ruși au fost luați prizonieri de armata Ucrainei. Iata primele imagini cu cei…

- In timp ce intre Rusia și Ucraina se desfașoara un amplu razboi, SUA a venit cu un anunț surprinzator la care nimeni nu se aștepta. Iata ce a transmis recent purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, pentru intreaga populație privin ajutorul pe care il ofera ucrainienilor.

- Purtatoarea de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, a transmis, joi, ca președintele SUA Joe Biden nu va trimite trupe americane in Ucraina, care sa lupte contra Rusiei.„Nu vom fi implicați intr-un razboi cu Rusia și nici nu vom trimite soldați in Ucraina ca sa ne luptam cu Rusia.

- Marea Britanie furnizeaza Ucrainei rachete antitanc cu raza scurta de acțiune pentru autoaparare, dupa ce Rusia a adus aproximativ 100.000 de soldați la granița sa, a declarat secretarul apararii, citat de BBC, noteaza mediafax. Ben Wallace a declarat in fața parlamentarilor ca o mica echipa…