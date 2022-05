Stiri pe aceeasi tema

- Soldații ruși au impușcat doi civili neinarmați in timpul unui jaf la o reprezentanța auto din jurul Kievului, arata imaginile video publicate, joi, de CNN. Incidentul este in prezent investigat drept crima de razboi. CNN a obtinut, de pe camerele de supraveghere, o inregistrare video a incidentului,…

- Soldații ruși au impușcat doi civili neinarmați, intr-o reprezentanța auto de la marginea capitalei ucrainene Kiev. CNN a obtinut, de pe camerele de supraveghere, o inregistrare video a momentului care in prezent este investigat drept crima de razboi de catre procurorii ucraineni. Una dinte victime…

- Un videoclip identificat de CNN arata niste soldati rusi care au impuscat si au ucis doi civili ucraineni neinarmati in fata unei reprezentante auto, pe 26 martie, inainte de a jefui reprezentanta. Una dintre victime era proprietarul, a carui familie a refuzat sa i se dea numele, iar cealalta era Leonid…

- Trupele ruse au deschis focuri asupra unei mulțimi care protesta in Harson. Pe rețelele de socializare au inceput sa circule imagini in care se aud focuri de arma in timp ce oamenii alergau speriați in toate parțile. In același timp, mulți civili fug din Harson, dupa inceperea a ceea ce liderii ucraineni…

- Un fost general si noua fosti soldati columbieni au recunoscut ca au comis crime de razboi si crime impotriva umanitatii in aceasta tara din America de Sud in timpul razboiului civil care a durat mai multe decenii, informeaza miercuri dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Rusia tine captivi aproximativ 700 de soldati ucraineni, precum si sute de civili, potrivit guvernului de la Kiev, citat sambata de DPA, scrie AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupascu, transmite: Trei autoturisme au explodat dupa ce au trecut peste minele terestre amplasate pe raza localitatii Borodianka de militarii rusi, a declarat, pentru AGERPRES, primarul orasului, Gheorghi Ierko. Acesta precizeaza ca prezenta minelor reprezinta,…

- Pe masura ce trupele ruse s-au regrupat pentru luptele din estul Ucrainei, orașele din jurul Kievului purtau cicatricile acinci saptamani de lupte. La Bucha, oraș din regiunea Kiev care a fost recucerit de ucraineni, civili morți zac impraștiați pe strazi, in ceea ce par a fi execuții.Vezi…