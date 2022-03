Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre UE incep sa se opuna reformarii sectorului agricol, in contextul razboiului din Ucraina, ceea ce ar putea sa determine Comisia Europeana sa amane publicarea propunerilor sale vizand agricultura durabila, care erau asteptate saptamana aceasta, informeaza Reuters. Dupa cate se pare, Executivul…

- Razboiul din Ucraina se va termina cel mai tarziu in luna mai, cand Rusia va ramane fara resurse pentru a continua invazia inceputa in 24 februarie, susține Oleksiy Arestovich, consilier al șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters. „Cred ca cel tarziu in luna…

- Zeci de copii ucraineni cad în continuare victime nevinovate în razboiul din Ucraina. O fetita de 10 ani a fost omorâta de soldatii rusi, apoi îngropata în curtea casei sale, dupa bombardamentele pe care le-au provocat în ultimele zile. Anastasia Stoluk,…

- Meseria de mercenar sub toate formele ei și riscurile pe care le implica este un subiect la moda in aceste zile, in contextul conflictului din Ucaina. Se cauta, inclusiv la noi, oameni instruiți, cu experiența in operațiunile speciale, caliți pe campurile de lupta din Kosovo, Siria sau Afganistan și…

- Presedintele rus Vladimir Putin le-a cerut, vineri, militarilor ucraineni “sa preia puterea” la Kiev si sa-l inlature pe presedintele Volodimir Zelenski, dar si pe apropiații sai, pe care i-a calificat drept “neonazisti si drogati”, relateaza AFP si Reuters. “Fac inca o data apel la personalul militar…

- Forțele ruse au preluat controlul asupra aeroportului internațional din apropierea capitalei Ucrainei, a transmis un inalt oficial ucrainean. Este vorba de aeroportul internațional Antonov din Hostomel, la aproximativ 10 kilometri distanța de Kiev, a declarat Mykhailo Podoliak, consilier al șefului…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, va participa, vineri, la reuniunea extraordinara a sefilor diplomatiilor din statele NATO, desfasurata in sistem videoconferinta, dezbaterile vizand situatia de securitate din Vecinatatea Estica si de la Marea Neagra generata de desfasurarea masiva a trupelor…