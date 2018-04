Stiri pe aceeasi tema

- Unsprezece copii au fost ucisi intr-un atentat sinucigas cu masina-capcana comis de un kamikaze presupus a fi taliban langa o moschee in sudul Afganistanului, a anuntat luni purtatorul de cuvant al politiei, citat de agentia germana de presa DPA, care precizeaza ca printre raniti se numara si soldati…

- Unsprezece copii au fost ucisi intr un atentat sinucigas cu masina capcana comis de un kamikaze presupus a fi taliban langa o moschee in sudul Afganistanului, a anuntat luni purtatorul de cuvant al politiei, citat de agentia germana de presa DPA, informeaza Agerpres.ro. Aceeasi sursa precizeaza ca printre…

- Unsprezece copii au fost ucisi intr-un atentat sinucigas cu masina-capcana comis de un kamikaze presupus a fi taliban langa o moschee in sudul Afganistanului, a anuntat luni purtatorul de cuvant al politiei, citat de agentia germana de presa DPA, care precizeaza ca printre raniti se numara si soldati…

- Unsprezece copii au fost ucisi intr-un atentat sinucigas cu masina-capcana comis de un kamikaze presupus a fi taliban langa o moschee in sudul Afganistanului, a anuntat luni purtatorul de cuvant al...

- Un ofiter se numara printre militarii ce si-au pierdut viata in acest atac cu bomba comis in valea Swat, a anuntat armata pakistaneza, intr-un comunicat.Atacatorul a vizat un teren de sport al armatei, in sectorul Kabal.Atentatul a fost revendicat de talibanii pakistanezi intr-un…

- Cel putin 11 soldati au fost ucisi si alti 13 raniti intr-un atentat sinucigas revendicat de talibanii pakistanezi asupra unei tabere a armatei din nord-vestul Pakistanului, transmite AFP, conform agerpres.ro. Un ofiter se numara printre militarii ce si-au pierdut viata in acest atac cu bomba…

- Cel putin 11 soldati au fost ucisi si alti 13 raniti intr-un atentat sinucigas revendicat de talibanii pakistanezi asupra unei tabere a armatei din nord-vestul Pakistanului, transmite AFP. Un ofiter se numara printre militarii ce si-au pierdut viata in acest atac cu bomba comis in valea…

- Un numar de 14 soldati yemeniti au murit intr-un atentat sinucigas in provincia Chabwa, din sudul tarii cuprinse de razboi, a indicat o sursa de rang inalt din cadrul armatei din regiune,...