Stiri pe aceeasi tema

- Un avion de marfa AN-12 s-a prabușit vineri dimineața intr-o zona rurala, la 1,5 kilometri de aeroportul Lvov, din vestul Ucrainei. Cinci persoane au murit in momentul in care aeronava efectua o aterizare de urgența, din cauza lipsei de combustibil, a declarat ministrul infrastructurii din Ucraina,…

- Cel putin 26 de persoane au fost ucise marti in Afganistan, in doua atentate, unul vizand un miting electoral al presedintelui Ashraf Ghani, iar celalalt la Kabul, ambele revendicate de catre talibani, care considera ilegitim scrutinul prezidential prevazut la 28 septembrie, relateaza AFP.

- Cel putin 24 de oameni au murit si alti 31 au fost raniti marti in Afganistan in apropierea unui miting electoral la care participa si presedintele Ashraf Ghani, transmit Reuters, dpa si AFP. Alte trei persoane au fost ucise intr-un alt atac survenit la Kabul, potrivit unui prim bilant. Seful…

- Cel puțin șapte persoane au murit și doua au fost ranite dupa ce un avion de mici dimensiuni s-a prabușit deasupra unui cartier de locuințe imediat dupa decolarea de pe aeroportul din orașul Popayan situat in sud-estul Columbiei, potrivit postului Caracol.Potrivit primelor informații avionul…

- Un atac sinucigas a avut loc joi in centrul capitalei afgane Kabul, au anuntat oficialii guvernamentali. Explozia a avut loc intr-o zona din apropierea ambasadelor si a institutiilor guvernamentale . Atentatul are loc la doar trei zile de la atacul in care un diplomat roman si-a pierdut viata si altul…

- Un atac sinucigas a avut loc joi in centrul capitalei afgane Kabul, au anuntat oficialii guvernamentali. Explozia a avut loc intr-o zona din apropierea ambasadelor si a institutiilor guvernamentale . Atentatul are loc la doar trei zile de la atacul in care un diplomat roman si-a pierdut viata si altul…

- SUA vor mentine 8.600 de soldati in Afganistan dupa incheierea acordului de pace cu talibanii. "Vom reduce efectivul nostru la 8.600 si apoi vom vedea", a declarat Trump intr-un interviu la postul de radio Fox News.Donald Trump a mai spus ca SUA vor continua sa aiba "o prezenta" in Afganistan.…

- Doi soldati americani au fost ucisi miercuri in Afganistan, a anuntat NATO, intr-un moment in care convorbiri potential decisive intre SUA si talibani cu privire la viitorul tarii urmeaza sa inceapa la...