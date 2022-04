Stiri pe aceeasi tema

- Purtatorul de cuvant al lui Vladimir Putin a recunoscut o pierdere „semnificativa” a trupelor ruse de la inceputul invaziei Ucrainei, spunand intr-un interviu pentru Sky News ca moartea lor este o „tragedie”. De asemenea, Peskov a adaugat ca Rusia spera ca „aceasta operațiune” iși va atinge obiectivele…

- Armata rusa continua macelul in randul civililor din Ucraina. Crimele comise oripileaza intreaga lume, iar sancțiunile impotriva Rusiei arata clar ca nu sunt suficiente. Mii de civili ucraineni au cazut secerați din mainile rușilor, iar cel mai recent oraș: Bucea arata imagini de coșmar. Sunt oameni…

- Armata ucraineana susține ca l-a ucis pe generalul locotenent rus Yakov Rezantsev. Acesta ar fi al șaptelea general din cadrul trupelor de invazie care moare pe front in luna care a trecut de la debutul razboiului declanșat de Vladimir Putin. Informația nu a fost confirmata de presa rusa sau de surse…

- Ințelegand ca nu va exista posibilitatea unei victorii rapide prin confruntarea directa a armatei ucrainene, forțele militare rusești incearca sa distruga civilii neajutorați. In orașul Mariupol, din regiunea Donețk, ca urmare a acțiunilor invadatorilor ruși, nici macar o cladire nu a ramas intacta. Distrugerile…

- Premierul Nicolae Ciuca cede ca Vladimir Putin a mizat pe faptul ca poporul ucrainean nu va lupta, iar țarile din Uniunea Europeana și NATO vor avea poziții diferite. Cel mai bun raspuns la amenințarea din partea Rusiei este ceea ce se intampla in realitate, a afirmat, duminica seara, premierul Romaniei,…

- Vicepreședintele Comisiei Europene pentru Politica Externa, Josep Borrel, a convocat o ședința extraordinara a miniștrilor de Externe in vederea atacarii Ucrainei de catre Rusia. In cadrul ședinței se va discuta despre asistența acordata Ucrainei și deconectarea Rusiei de la SWIFT. Despre acest lucru…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a indemnat, vineri, in cadrul unei intalniri televizate cu serviciile de securitate ale Rusiei, armata ucraineana sa preia puterea in propria tara, la o zi dupa ce Moscova a lansat o invazie asupra Ucrainei, informeaza Reuters. „Facem din nou un apel la personalul militar…

- In vestul liniștit al Ucrainei, doar 14% cred ca invazia rusa este iminenta, in timp ce, in est, procentul urca pana la 42%, arata un sondaj citat de agenția ucraineana de știri Unian. Intr-un sondaj facut de institutul de cercetare și sondare a opiniei publice „Rating” pe 16 și 17 februarie, ucrainenii…