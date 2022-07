Soldați loviți de fulger la o bază militară din SUA. Tragedia a avut loc în timpul unui antrenament Cel puțin un soldat american a murit dupa ce un fulger a lovit miercuri, 20 iulie, un grup de 10 militari in timpul unui exercițiu de antrenament la baza Fort Gordon din Georgia. Oficialii Fort Gordon Range Control au spus ca un fulger a lovit zona de antrenament a bazei in jurul orei 11.00, a […] The post Soldați loviți de fulger la o baza militara din SUA. Tragedia a avut loc in timpul unui antrenament first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

