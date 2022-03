Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina, sau „operețiunea militara speciala”, cum e denumita de ruși, are drept scop… impiedicarea unui posibil razboi, susține Serghei Lavrov, ministrul Afacerilor Externe din Rusia. Explicația halucinanta a acestuia apare publicata de Ambasada Rusiei in Marea Britanie. „Scopul operațiunii…

- Dezinformarea urca la un nou nivel in Rusia, angajații din Crimeea anexata de opt ani trupele ruse fiind obligați sa posteze zilnic trei știri false pe teme de razboi și sa prezinte un raport pe aceasta tema. Informația circula pe rețelele de socializare și nu poate fi verificata din surse independente…

- Nopatea de joi spre vineri, a opta de cand Rusia a declanșat razboiul din Ucraina, s-a dovedit una extrem de grea. Conflictele armate au continuat in mai multe zone, in vizor fiind o centrala atomica. Forțele ruse bombardeaza centrala nucleara Zaporijjea din Enerhodar, un oraș de pe raul Dnipro. Centrala…

- Debandada pare sa se accentueze in randul armateri ruse, ce se confrunta cu serioase probleme de alimentare cu carburant și alimente. Un videoclip care circula pe rețelele de socializare arata un grup mare de soldați ruși despre care se spune ca ar fi implicați in razboiul din Ucraina, dar ar fi dezertat.…

- Armata rusa ar fi amenințat populația unui orașel din partea de nord – este a Ucrainei ca va rade localitatea lor de pe fața pamantului, daca nu se preda. Potrivit primarului Konotop, Artem Semenikhin, trupele ruse au dat miercuri dimineața un ultimatum autoritaților locale. Daca locuitorii opun rezistența,…

- Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat, marți seara, ca fortele americane americane ”nu merg in Europa pentru a lupta in Ucraina, ci pentru a-i apara pe aliatii din NATO”. El a promis ca presedintele rus Vladimir Putin va plati pe termen lung chiar și daca va obtine avantaje pe campul de lupta din…

- Moscova este dispusa sa discute cu Kievul, insa numai dupa ce armata ucraineana va depune armele, a declarat, vineri, ministrul de externe rus Serghei Lavrov, potrivit Reuters si AFP. “Suntem pregatiti pentru negocieri, in orice moment, de indata ce fortele armate ucrainene vor asculta apelul nostru…

- Ambasada Ucrainei in Marea Britanie a negat informația aparuta in presa britanica, potrivit careia țara e dispusa sa renunțe la obiectivul sau de a intra in NATO, daca astfel va fi evitat razboiul cu Rusia. „Planurile de a adera la NATO raman neschimbate. Acest lucru e stipulat clar in Constituția noastra.…