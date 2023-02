Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de externe ucrainean Dmitro Kuleba a declarat ca vizita-surpriza a presedintelui american Joe Biden de luni la Kiev transmite un semnal clar Rusiei ca "nimanui nu ii este frica de tine" si a elogiat acest moment drept "o victorie a poporului ucrainean si a presedintelui Volodimir Zelenski",…

- Orasul Bahmut din estul Ucrainei a fost supus luni unor tiruri intense de artilerie. Șeful NATO a sustinut afirmatiile oficialilor locali potrivit carora a inceput o noua ofensiva majora a Rusiei, cu cateva zile inainte de a se face un an de cand Moscova a declansat razboiul invadand Ucraina, relateaza…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi la Bruxelles, in plenul Parlamentului European, ca apararea teritoriului ucrainean impotriva invaziei ruse reprezinta de asemenea si apararea Europei, relateaza AFP.Ne aparam impotriva celei mai antieuropene forte din lumea moderna, a declarat…

- Propagandistul rus care se presupune ca a inventat „Z”-ul ca simbol al agresiunii militare a Kremlinului impotriva Ucrainei și care a ținut un discurs anti-ucrainean ținand in mana craniul unui aparator al orașului Mariupol a fost grav ranit in regiunea Lugansk, in estul Ucrainei.

- Fostul ministru de interne ucrainean Arsen Avakov a declarat ca locuinta sa a fost perchezitionata miercuri de oficiali de securitate in cadrul unei investigatii asupra achizitionarii de elicoptere Airbus, relateaza Ukrainska Pravda, preluata de Reuters. Un elicopter Airbus s-a prabusit pe 18 ianuarie…

- Un atac cu drona ucrainean a avariat o instalatie electrica din sud-vestul regiunii rusesti Briansk, la granita cu Ucraina, intrerupand curentul electric timp de cateva ore, a declarat luni guvernatorul regional, relateaza Reuters. "Un atac cu drone ucrainene a avut loc in aceasta dimineata asupra districtului…

- Un prosper om de afaceri si fost deputat ucrainean care face obiectul unei cereri de extradare pentru „infractiuni financiare" a fost retinut marti seara in statiunea de schi Courchevel, din Alpii francezi, au indicat miercuri surse judiciare citate de AFP si Reuters.

Actiunile de pe Wall Street au incheiat tranzactiile de marti in scadere, continuand pierderile din sesiunea precedenta, pe masura ce temerile de recesiune au cuprins Wall Street, transmite Reuters, citat de news.ro.