Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul dintre Rusia și Ucraina continua dupa noua zile de la data izbucnirii, iar situația este in ce in ce mai dura! Recent, au aparut informații cum ca Vladimir Putin ar incerca prin diferite metode sa-l asasineze pe Volodimir Zelenski, astfel ca un fragment dintr-o racheta a fost gasit chiar in…

- Delegația ucraineana a pornit spre Belarus, unde ar urma sa se intalneasca joi dupa-amiaza cu omologii din Rusia, pentru a discuta despre detensionarea situației din Ucraina și o eventuala incetare a conflictului. Anunțul a fost facut de Mihail Podolyak, consilier al președintelui Ucrainei, care a postat…

- Este a șaptea zi de razboi intre Ucraina și Rusia, insa niciodata nu s-a anunțat oficial cați soldați ruși au murit in incercarea de a ataca țara vecina cu Romania. Recent, Ministerul Apararii de la Moscova a afirmat cați au decedat pe frontul de lupta, dar și cați sunt raniți in aceste momente!

- Rusia ar fi dezvoltat un plan multiplu ce vizeaza ocuparea capitalei Kiev, scopul final fiind schimbarea actualei conduceri de stat cu una pro-rusa și imparțirea țarii in doua, dupa modelul postbelic al Germaniei. Planul Rusiei de a ocupa Kievul, potrivit surselor jurnaliștilor de la Ukrainska Pravda…

- Rusia a invadat Ucraina in aceasta dimineața. Sportivii ucraineni au reacționat imediat, cu mesaje pe rețelele de socializare, mai ales impotriva lui Vladimir Putin. „Mori, animalule!”, a scris fotbalistul Serhiy Rybalka pe o poza a președintelui rus. Mijlocașul in varsta de 31 de ani, fost la Dinamo…

- Razboiul bate la portile Ucrainei, iar in Romania NATO a trimis deja trupe suplimentare. Tensiunile din ce in ce mai mari la granița Ucrainei cu Rusia au determinat autoritațile țarii noastre sa inceapa sa ia masuri cat se poate de seriose. Astfel ca, militarii tanchisti din Turda au facut de curand…

- Incident revoltator intr-o școala din Sighetul Marmției. Trei elevi de clasa VII-a au devastat o sala de clasa dupa ce ar fi intarziat mai bine de o ora de la inceperea cursurilor. Colegii elevilor cat și cațiva profesori, banuiesc ca adolescenții ar fi consumat bauturi alcoolice inainte de prezentarea…

- Tanar din Alba, in arest preventiv dupa ce a furat in cinci zile diferite bauturi alcoolice dintr-un magazin. Cum acționa Un tanar de 21 de ani, din Alba, s-a ales cu dosar penal, dar a ajuns și arestat preventiv pentru 30 de zile, dupa ce in mai multe zile a furat bauturi alcoolice dintr-un magazin. …