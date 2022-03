Stiri pe aceeasi tema

- Mai multi soldati rusi fac declaratii cu privire la razboiul din Ucraina intr-o conferinta de presa. Andrei Pozeev care ocupa functia de operator-tunar declara: „Putin este un mincinos si un criminal de razboi”.

- Aproximativ 100.000 de persoane in 24 de ore au marit randurile refugiatilor din cauza luptelor din Ucraina, la peste doua saptamani de la invazia ordonata de presedintele rus Vladimir Putin, potrivit unui ultim bilant al ONU publicat duminica, relateaza AFP, potrivit Agerpres. Fii la curent cu…

- Slawek Sobala, un polonez de 53 de ani, a fost timp de 8 ani singura sosie cunoscuta a președintelui rus Vladimir Putin, un job despre care spune ca i-a adus venituri mari. In prezent, Sobala locuiește in orașul polonez Wroclaw, unde se afla o mare comunitate de ucraineni. Viata sa a devenit mult mai…

- In ultimele 8 zile, in Romania au intrat in total 139.050 de refugiați ucraineni si au iesit 87.676, potrivit anunțului facut joi, 3 martie, de Poliția de Frontiera . In ultimele 24 de ore, la nivel national, prin toate punctele de frontiera in Romania au intrat 78.318 de persoane, dintre care 25.924…

- De joi, 24 februarie, ziua cand Rusia a inceput atacul asupra Ucrainei, in Romania au intrat aproximativ 89.000 de refugiați ucraineni si au iesit 50.000, potrivit datelor comunicate marți, 1 martie, de Poliția de Frontiera . Practic, pe teritoriul Romaniei se afla aproximativ 39.000 de refugiați din…

- Emmanuel Macron i-ar fi cerut lui Putin sa opreasca operatiunile militare in zone rezidentiale, sa securizeze principalele axe rutiere din Ucraina si sa nu distruga infrastructura esentiala."Vladimir Putin a confirmat vointa de a sustine aceste idei", a precizat Presedintia Frantei.Kremlinul a confirmat,…

- Mihai Leu (53 de ani), fost campion mondial de box, a vorbit la superlativ despre Vladimir (45 de ani) si Vitali Klitschko (50 de ani), actualul primar al Kievului, care lupta in razboiul declanșat de Vladimir Putin, președintele Rusiei, in Ucraina. Prieten bun cu cei doi campioni ucraineni, Mihai Leu…

- Fostul campion mondial la categoria grea Vitali Klitschko, primarul orasului Kiev, l-a criticat dur pe presedintele rus Vladimir Putin, el spunand ca acesta este “o cangrena” pentru Europa. Klitschko a inceput sa faca pregatire militara impreuna cu rezervisti ucraineni, in contextul tensiunilor dintre…