- Este a 49-a zi de razboi in Ucraina, iar Zelenski acuza Rusia ca a folosit bombe cu fosfor și conduce atacuri teroriste impotriva civililor ucraineni. Oficialii ruși susțin ca peste 1000 de soldați ucraineni s-au predat in Mariupol, dar Ucraina transmite ca nu are cunoștinta de aceasta capitulare.

- Razboi in Ucraina, ziua 48. Repoziționarea razboiului in Rusiei in sudul si estul Ucrainei a sporit ingrijorarile pentru Romania, aliata NATO de la Marea Neagra, nevoita sa asiste la o apropiere a armatei ruse la mai putin de 50 de kilometri de zona sa de

- Cu fiecare zi ce trece este tot mai clar. Rusia nu duce in Ucraina un razboi dupa regulile cunoscute si acceptate. Nici gand de asa ceva. O spune cu subiect si predicat primarul pro-rus instalat la Mariupol: „rezidentii au doua optiuni. Rusia sau moartea! Experienta din alte teatre de lupta in care…

- Una dintre cele mai mari uzine metalurgice din Europa a fost distrusa de bombardamentele rusilor, a declarat consilierul ministrului de interne al Ucrainei, Vadim Denisenko, intr-o interventie televizata citata de Associated Press. Este vorba despre otelaria Azovstal din Mariupol, orasul-port care a…

- „Dupa atac, ocupantii i-au fortat pe cei ramasi in coloana sa se intoarca in Peremoha si nu-i lasa sa iasa din sat”, a precizat intr-un comunicat serviciul de informatii, precizand ca numarul total al ranitilor este necunoscut.„Rusia a tras asupra unei coloane de femei si copii care incerca sa evacueze…

- Razboiul din Ucraina este departe de a se incheia. Rușii nu reușesc sa inainteze catre Kiev. Luptele continua. Forțele trimise de Moscova continua sa bombardeze regiunile Harkov, Cernihiv, Sumy și Mariupol. Imagini cu maternitatea și cu spitalul de copii bombardate in Mariupol fac inconjurul lumii.…

- Statele Unite trimit inca 500 de soldati pentru a-si intari prezenta in Europa, informeaza luni dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de confidențialitate…

- Este oficial! Militarii ucraineni de pe Insula Serpilor sunt in viata! In realitate, cei 13 soldați de pe Insula Șerpilor au fost luați prizonieri. Anunțul oficial a fost facut cu puțin timp in urma, de catre Fortele Navale din Ucraina. Fortele ruse au capturat și o nava ucraineana civila.