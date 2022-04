Stiri pe aceeasi tema

- Un scandal in care au fost implicați un tanar american și o tanara din Italia a avut loc sambata seara intr-un local din Campia Turzii. Barbatul a ajuns la spital, iar tanara a fost amendata. Potrivit IPJ Cluj, polițiștii au fost sesizați sambata seara despre faptul ca intr-un local din Campia Turzii…

- La 15 martie 2022, Judecatoria Chișinau, sediul Buiucani a pronunțat sentința de condamnare la 10 ani inchisoare, cu executare in penitenciar de tip inchis, a unui tanar in varsta de 22 de ani, originar dintr-un sat din raionul Criuleni. Acesta este invinuit de savarșirea infracțiunii de vatamarea intenționata…

- Un cetatean olandez de 61 de ani, stabilit in Cluj, a fost arestat si extradat in Bulgaria intr-un dosar de frauda in valoare de 57.000 de euro. Barbatul a cunoscut o femeie din Plovdiv pe Tinder si a convins-o sa-si vanda apartametul si sa-i dea lui banii pentru a se muta impreuna in Africa si pentru…

- VIDEO: Cum arata și ce face F-35, avionul pe care vrea sa il cumpere Romania. Este cea mai avansata mașinarie de zbor din lume Romania anunța, prin vocea președintelui, ca iși modernizeaza forțele aeriene și cumpara ”avioane de ultima generație, F-35”, considerate in acest moment cele mai performate…