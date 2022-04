Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in plenul Senatului, colegii mei au votat pentru anularea amenzilor transmise celor care nu au completat, in pandemie, formularul digital de intrare in țara (PLF). Atat eu, cat și colegii mei, susținem aceasta inițiativa pentru ca acele amenzi erau nejustificate și provocau un haos…

- Deputatul liberal aradean Glad Varga, membru al Comisiei pentru mediu si echilibru ecologic din Camera Deputaților, anunța ca municipiul Arad va avea finantare pentru construirea de stații de reincarcare destinate vehiculelor electrice. Este vorba despre aproximativ 850.000 de lei, bani destinati imbunatatirii…

- Deputatul PSD Adrian Alda aduce o veste buna pentru fermierii aradeni. Camera Deputaților a votat Proiectul de lege pentru completarea Ordonanței de urgența a Guvernului nr.44/2008, privind desfașurarea activitaților economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale și intreprinderile…

- Parlamentul Romaniei a votat, miercuri, legea care permite ca limitele ariilor naturale sa fie modificate, pentru a putea finaliza hidrocentralele a caror constructie a fost abandonata din cauza modificarilor legislative ulterioare privind delimitarea zonelor protejate.

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ar urma sa dezbata, astazi, sesizarile asupra Legii privind desfiintarea Sectiei pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ).USR a depus, saptamana precedenta, o sesizare la CCR in privinta proiectului care prevede desfiintarea SIIJ, atragand atentia…

- Deputatul PNL, Bota Calin alaturi de șoferi. Legea inițiata de PNL aduce anularea impozitarii diurnei șoferilor. „Astazi, am votat in Camera Deputaților Proiectul de Lege inițiat de PNL prin care se anuleaza impozitele aplicate indemnizațiilor de detașare transnaționale. Aceasta masura vine in principal…

- Deputatul PSD de Suceava Gheorghe Șoldan a declarat ca in cursul zilei de marți a depus in Parlament un proiect de lege, pentru a fi dezbatut și aprobat in regim de urgența, pentru anularea amenzilor contravenționale pe care romanii le-au primit pentru necompletarea formularului digital PLF. ...

- Deputatul PSD de Suceava, George Șoldan, a anunțat ca a depus astazi in Parlament o propunere de lege spre dezbatere și aprobare in regim de urgența, pentru anularea amenzilor contravenționale pe care romanii le-au primit pentru necompletarea formularului PLF. Proiectul prevede și returnarea tuturor…