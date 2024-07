Stiri pe aceeasi tema

- MedLife, cea mai mare retea de servicii medicale private din Romania, anunta semnarea achizitiei pachetului integral al grupului de clinici Antares Clinic, unul dintre cei mai importanti furnizori de servicii medicale private din Moldova.

- Centru de monitorizare si recuperare cardiovasculara, cu componente unice in Romania, deschis la Targu Mureș Un centru de monitorizare si recuperare cardiovasculara, cu componente unice in Romania, cum ar fi cardiologie sportiva si cardio-oncologie, a fost inaugurat, miercuri, la Targu Mures. Acesta…

- Aceasta fost concluzia seminarului național organizat, in data de 28 mai a.c. de Asociația Inter-Bio in parteneriat cu USH Pro Business, Bio Concept Valea Prahovei și Universitatea Spiru Haret, eveniment in cadrul proiectului european OrganicTargets4EU vizand dezvoltarea accelerata a agriculturii ecologice…

- Compania franceza PO Lighting Systems, parte a grupului OPmobility (cunoscut anterior sub numele de Plastic Omnium), a decis sa opreasca activitatea firmei Plastic Omnium Lighting Systems din Iași, ceea ce va duce la concedierea tuturor angajaților, potrivit informațiilor analizate de Profit.ro. OPmobility,…

- In ultimul raport al Comisiei Europene, Romania a fost identificata ca lider in importul de carne de porc congelata in primele doua luni ale anului 2024. Cu cantitați semnificative provenind din America de Sud, in special din Chile, țara s-a distanțat de alte state membre ale UE, depașind chiar și Germania…

- Consiliul Concurentei a autorizat operatiunea prin care Rheinmetall Landsysteme GmbH intentioneaza sa preia compania Automecanica Medias SRL si subsidiara acesteia, Atelierele Speciale Autocamioane Medias SRL. Rheinmetall Landsysteme GmbH, Germania, face parte din grupul Rheinmetall, grup tehnologic…

- Crosspoint Real Estate, una dintre cele mai importante companii de consultanța imobiliara din Romania, anunța numirea recenta a Oanei Popescu in calitate de Partener al companiei. Dupa șase ani de succes petrecuți in cadrul diviziei rezidențiale, in care Oana a demonstrat o abilitate remarcabila de…

- Deputatul USR Emanuel Ungureanu a depus o sesizare oficiala la Parchetul European si la Directia Nationala Anticoruptie cu privire la contractul de consultanta, in valoare de 20 de milioane de euro, incheiat de catre ministrul PSD al Sanatatii, Alexandru Rafila, in mod discretionar, din fondurile alocate…