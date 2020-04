Solaris va produce autobuzele electrice pentru Craiova Solaris va produce autobuzele electrice pentru Craiova. Primarul Craiovei, Mihail Genoiu, a anunțat ieri, intr-o conferința de presa desfașurata on-line, cine va produce cele 16 autobuze electrice destinate transportului public in comun din oraș. Potrivit edilului, licitația a fost caștigata de firma poloneza Solaris Bus & Coach, care a obținut contractul de 76.004.854,72 lei (inclusiv TVA), in dauna turcilor de la Bozankaya Otomotiv. Genoiu a mai menționat ca reprezentanții firmei poloneze, una cu care Craiova a mai avut relații contractuale, s-ar afla in Banie pentru semnarea contractului. Acesta… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

