- Bolt, principala platforma europeana de mobilitate, lanseaza serviciul de ride-hailing in Pitești și Craiova, reușind astfel sa fie prima companie de ride-hailing din Romania care ajunge in zece dintre cele mai mari orașe ale țarii, acestea fiind: București, Cluj-Napoca, Timișoara, Iași, Constanța,…

- Peste 2.000 de locuri erau libere luni dupa-masa in Cluj-Napoca și peste 5.000 in Timișoara pentru programarea la vaccinare cu vaccinul AstraZeneca. Aceasta situație este intalnita și in alte mari orașe din țara, peste 27.000 de locuri fiind disponibile la nivel național. In municipiul Cluj-Napoca erau…

- Anul acesta, „Ziua detinutilor politici anticomunisti” a trecut aproape neobservata din cauza restrictiilor impuse de pandemie. E important ca actualele generatii sa isi cunoasca istoria reala pentru ca ororile din trecut sa nu se repete. Miscarea de rezistenta anticomunista a existat si la nivelul…

- "Solaris Bus & Coach, lider european in productia de vehicule electrice pentru transport public, anunta semnarea unui contract cu municipiul Sibiu pentru livrarea a 9 autobuze electrice Solaris Urbino 12. Procedura de achizitie a fost organizata de Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei,…

- Auchan va utiliza, incepand din 17 februarie, aplicația Glovo pentru peste 4.000 de produse din oferta celor 33 de hipermarketuri Auchan. Serviciul este disponibil in toate cele 18 orașe in care retailerul este prezent, livrarile fiind efectuate in maximum 60 de minute de la plasarea comenzii. In aplicația…

- Patru cutremure s-au produs in noaptea de marti spre miercuri in zonele seismice Vrancea si Fagaras-Campulung, cu magnitudini de 3, 3,8 si 2,4 pe scara Richter, potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP).Primul cutremur, ora 2:49…

- ”Solaris Bus & Coach, lider european in productia de vehicule electrice pentru transport public, anunta ca va livra 11 troleibuze Trollino 12 de ultima generatie in municipiul Targu Jiu. Noile troileibuze vor incepe sa transporte calatori in prima parte a anului 2022”, a informat compania. Potrivit…