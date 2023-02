Solariile de la Matca, distruse de vijelie și zăpadă. Pagube mari pentru legumicultori (Video) Pagube foarte mari pentru producatorii din comuna Matca din județul Galați, unul dintre cele mai importante bazine legumicole din Romania, in urma vijeliei de vineri seara, care a distrus multe dintre solariile din localitate. De asemenea, ninsorile din weekend au ingropat in zapada numeroase solarii, mai ales pe cele aflate in afara gospodariilor. “A inceput sa se mai topeasca acum zapada, dar vineri, sambata și duminica a fost groaznic. Nu exista om care sa nu aiba un solar rupt, intr-o perioada in care se pregatesc rasadurile și fiecare localnic are cultivate rasaduri. Pagubele sunt foarte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ninsoarea din ultimele zile a creat peisaje de poveste pe Faleza Dunarii, principalul loc de promenada din Galați. Oamenii au ieșit sa se bucure de prima ninsoare și au facut cei mai frumoși oameni de zapada.

- Mii de turisti au fost, sambata, la Sinaia in primul weekend de schi din acest an, iar la cota 1400 s-a stat cu orele la coada la telecabina. Romanii au mers, insa, si in alte statiuni de la munte, chiar daca stratul de zapada a fost mai mic. La Sinaia, stratul de zapada masoara 29 de centimetri la…

- Parchetul European (EPPO), condus de Laura Codruța Kovesi, a anunțat ca a trimis in judecata rechizitoriul prin care primarul comunei Brahașești, județul Galați, din Romania, este acuzat de falsificarea unor documente oficiale și tentativa de fraudare a fondurilor europene. Primarul Mircea Dumitru este…

- Cu toate ca, de foarte mulți ani, este cel mai important bazin legumicol din țara, cu peste 1.000 de hectare de solarii, localitatea galațeana Matca nu a avut pana acum rețele de apa potabila și canalizare, dar in cele din urma va fi rezolvata și aceasta problema in baza unei finanțari europene. In…

- Nicușor Dan a fost luat, azi, la rost de catre mai mulți bucureșteni care tremura in case pentru ca nu au caldura. „Nu va e rușine? E mai rau ca pe vremea lui Ceaușescu!”, i-au spus bucureștenii lui Nicușor Dan, care se lauda cu lansarea pe traseu a 15 tramvaie noi. „-Auziti, dar de ce nu e caldura…

- Cutremurul s-a produs miercuri dimineata, 7 decembrie, la ora locala 3:49, in zona seismica Vrancea, judetul Buzau. Cutremurul cu magnitudinea 3,4 pe Richters-a inregistrat la o adancime de 143 km, in apropierea urmatoarelor orase: 63 km est de Brasov, 77 km nord-est de Ploiesti, 115 km sud de Bacau,…

- Medicamentele esențiale dispar din farmacii, iar pacienții sunt nevoiți sa iși intrerupa tratamentul. Dana Budeanu ii cere demisia lui Rafila pe motiv ca nu a facut nimic. Peste 70% din pacienții cu boli cronice au nevoie de medicamentele generice. Pastilele inlocuitoare sunt mult mai scumpe, iar in…