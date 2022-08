Stiri pe aceeasi tema

- Solarii cu cannabis, depistate in urma unor percheziții, au achiziționat un teren, de peste 60.000 de metri patrați, in scopul inființarii unei culturi de cannabis, folosindu-se de topografia zonei, muntoasa și greu accesibila. Din cercetarile polițiștilor a reieșit ca, in cursul lunii iunie a.c., patru…

- Una dintre activitațile prioritare in aceasta perioada la Agenția de Plați și Intervenții in Agricultura consta in efectuarea controalelor clasice, pe teren, la fermierii selectați dintre cei care au depus cereri unice de plata. In Dambovița au fost efectuate pana la aceasta data 112 ferme din eșantionul…

- S-a incheiat Campania de testare din cadrul Proiectului LIVE(RO)2-SUD derulat in județul Dambovița in perioada ianuarie-iulie 2022. In cadrul campaniei de testare din județul Dambovița au fost testate 18.430 de persoane, dintre care 452 au fost depistate pozitiv la infecția cu virusurile hepatitice…

- Comisia Centrala pentru Recensamantul Populației si Locuințelor 2021 a hotarat prelungirea perioadei de colectare din teren a datelor pana la 24 iulie 2022. Fostul termen limita de finalizare a colectarii datelor pe teren, de catre recenzori, era 17 iulie. Conform hotararii CCRPL, primarii vor avea…

- In cartierul Mihai Viteazul, in vecinatatea strazii Matei Vladescu, este in curs de implementare un proiect in baza caruia o zona degradata de aproximativ 1000 metri patrați este transformata intr-un loc de recreere, cu spațiu de fitness, cu un teren de minibaschet și o suprafața generoasa de spațiu…

- “Marți, 31 mai 2022, a inceput etapa de colectare a datelor de recensamant prin deplasarea recenzorilor la adresele de reședința obișnuita a populației care nu s-a autorecenzat online. Vor fi vizitate și gospodariile populației care nu au finalizat corect și complet chestionarele”- a transmis Direcția…

- Mascați au descins la contrabandiștii de țigari din Dambovița și Prahova, sambata, 28 mai 2022, politistii Serviciului de Investigare a Criminalitatii Economice Prahova au pus in executare 13 mandate de perchezitie domiciliara in judetul Prahova si unul in judetul Dambovita, in vederea documentarii…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Basarab I” al județului Dambovița a organizat un exercițiu de cooperare, cu forțe și mijloace in teren. Conform scenariului exercițiului, in data de 26.05.2022, ora 09:30, jumatatea de nord a județului Dambovița s-a aflat sub cod portocaliu de precipitații.…