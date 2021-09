Solana urcă pe locul șapte în Top 10 criptomonede Criptomoneda rețelei Solana a ajuns pe locul șapte printre primele 10 cele mai mari monede virtuale din lume, pe fondul optimismului ca blockchain-ul ar putea fi un concurent pe termen lung al Ethereum. Jetonul SOL al Solana s-a triplat in aproximativ trei saptamani și are acum o valoare de piața de peste 41 miliarde de dolari, potrivit CoinGecko. Susținatorii susțin viteza și costul mai mic al tranzacțiilor pe Solana pentru finanțari descentralizate și colecții digitale, aplicații in care domina Ethereum. „Solana are un ecosistem in creștere, se construiesc proiecte pe el și… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

