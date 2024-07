Solana, blockchain-ul pe urmele Ethereum și Bitcoin. Cripromonede, în câteva clickuri Solana, un registru virtual care gazduiește criptomonede, a crescut exponențial in ultimele luni, pana la punctul in care concureaza cu un blockchain mult mai bine stabilit, Ethereum, in cursa pentru lansarea unui produs financiar susținut de acestea. Solana este un blockchain, o baza de date de mari dimensiuni care stocheaza inregistrarile tranzacțiilor intr-un mod sigur […] The post Solana, blockchain-ul pe urmele Ethereum și Bitcoin. Cripromonede, in cateva clickuri first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol: enational.ro

