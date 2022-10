Șoimii războiului lui Putin țipă de nemulțumire Chiar și intr-o țara atat de bine controlata precum Rusia, un șir de infrangeri militare pe frontul din Ucraina va fi urmat de certuri publice și atacuri personale. In timp ce se pregatește sa iși sarbatoreasca cea de-a 70-a aniversare pe 7 octombrie, Vladimir Putin ar trebui sa inceapa sa se ingrijoreze cu privire la […] The post Șoimii razboiului lui Putin țipa de nemulțumire first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

