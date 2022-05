Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a declarat, miercuri, ca Armata rusa va considera transporturile NATO care livreaza arme in Ucraina drept ”tinte care urmeaza sa fie distruse”, potrivit agentiei de presa rusa RIA, citata de Reuters. Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a mai spus ca soldatii ucraineni ascunsi in otelaria Azovstal din Mariupol au fost ”blocati in siguranta” dupa ce presedintele rus Vladimir Putin a ordonat ca acestia sa fie inchisi ermetic. ”In conformitate cu instructiunile comandantului sef suprem (n.r. Vladimir Putin), militantii ramasi in zona industriala a otelariei…