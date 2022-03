Ministerul rus al Apararii a publicat sambata o inregistrare video in care Serghei Soigu conduce o reuniune consacrata bugetului inarmarii Rusiei. Aceste imagini nu sunt datate, insa ministerul vorbeste despre o reuniune cu ministrul rus al Finantelor care, potrivit agentiilor ruse de presa, a avut loc vineri. Soigu declara ca aprovizionarea si comenzile de armament au loc asa cum s-a prevazut, ”in pofida dificultatilor cu care ne confruntam in prezent”, din cauza sanctiunilor internationale impuse Rusiei in urma invaziei si razboiului ruse in Ucraina.