Șoigu declară că ar fi „o politică nazistă”, dacă UE ar interzice vizele turistice pentru ruși Propunerea ca Uniunea Europeana sa interzica vizele turistice pentru cetatenii rusi ar echivala cu o „politica nazista”, a declart sambata, 20 august, ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, care a participat la un așa-zisul „Congres international antifascist” organizat in premiera de Moscova, in condițiile in care propaganda Kremlinului are in centrul justificarii razboiului din Ucraina retorica unei intervenții antinaziste. In interventia sa la acest prim „Congres international antifascist”, care se desfașoara langa Moscova, Soigu a invocat justificarile obisnuite pentru invadarea tarii vecine.… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

Sursa articol si foto: timpul.md

