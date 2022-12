Stiri pe aceeasi tema

- Marți, ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu, a declarat ca Ucraina continua sa bombardeze centrala nucleara Zaporojie, creand in mod deliberat amenințarea unei posibile catastrofe nucleare, noteaza Reuters . Șoigu a declarat ca forțele rusești iau „toate masurile” pentru a asigura siguranța centralei,…

- Centrala nucleara Zaporojie (sudul Ucrainei) ramane sub controlul Rusiei, a declarat luni administratia instalata de Moscova in orasul ocupat Enerhodar unde se afla uzina, dupa ce un inalt oficial ucrainean sugerase in urma cu o zi ca ar exista semne ca fortele ruse s-ar pregati sa plece de aici, potrivit…

- Kremlinul a sustinut luni ca Ucraina a bombardat de mai multe ori centrala nucleara Zaporojie (sud-estul Ucrainei) si a cerut puterilor internationale sa se asigure ca Kievul inceteaza atacurile asupra celei mai mari unitati energetice atomice din Europa, transmite Reuters.

- Guvernul din Spania a anuntat miercuri trimiterea a cinci generatoare electrice in Ucraina, unde atacurile rusesti asupra infrastructurii energetice au lasat in intuneric peste o mie de orase si unde sunt prevazute restrictii de electricitate cu incepere de joi, noteaza AFP. „Avand in vedere recentele…

- Linia electrica recent restaurata care alimenteaza centrala nucleara de la Zaporojie, ocupata de ruși, a fost intrerupta din nou, forțand centrala sa treaca la generatoare diesel de urgența, a declarat miercuri șeful organului de supraveghere atomic al ONU, Rafael Grossi, potrivit Reuters.„Echipa noastra…

- UPDATE – Directorul centralei nucleare ucrainene de la Zaporojie, ocupata de fortele ruse, a fost eliberat, a anuntat luni directorul Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, conform Reuters. Directorul Ihor Murasov fusese retinut vineri – de o patrula ruseasca, potrivit…

- Ucraina si Rusia par a fi ‘interesate’ de propunerea Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) privind stabilirea unei zone de protectie in jurul centralei nucleare din Zaporojie (in sudul Ucrainei), ocupata de fortele ruse inca din luna martie, a declarat luni Rafael Grossi, seful organismului…

- Bombardamentele de marți au avariat o linie electrica de rezerva la centrala nucleara Zaporojie (ZNPP) din Ucraina, aflata sub control rușilor, care și-a pierdut deja toate cele patru linii electrice obișnuite, a anunțat miercuri, intr-un comunicat de presa, organismul de supraveghere nucleara al ONU,…