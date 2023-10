Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a declarat ca Occidentul vrea sa extinda conflictul din Ucraina in regiunea Asia-Pacific, a relatat presa de stat rusa, citand comentarii facute luni la un forum de aparare de la Beijing, informeaza News.ro.Luand cuvantul la Forumul Xiangshan, cel mai mare…

- Rusia sustine ca a vazut semne ca SUA fac pregatiri la un sit din statul Nevada pentru a relua testele nucleare, relateaza agentiile ruse de stiri, citate de Reuters . Ministrul adjunct de externe Serghei Riabkov a facut aceste comentarii in contextul in care Duma de Stat, camera inferioara a parlamentului,…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Soigu, a declarat, miercuri, la televiziunea de stat ca fortele ruse mentin o „aparare activa” in fata contraofensivei ucrainene si ca Moscova nu are alta optiune decat sa invinga in Ucraina, potrivit Reuters si EFE, potrivit Agerpres.

- Liderul nord-coreean Kim Jong Un va vizita curand Rusia, unde va avea o intalnire cu presedintele rus Vladimir Putin, au confirmat luni, 11 septembrie, atat Moscova, cat si Phenianul, relateaza agentiile Reuters si Agerpres. Kim Jong Un va vizita Rusia in zilele urmatoare la invitatia lui Putin, a anuntat…

- Autoritațile din Ucraina au anunțat luni ca trupele ucrainene au recaștigat mai mult teritorii pe fronturile din est și sud in timpul contraofensivei militare, potrivit Reuters. Ministrul adjunct al Apararii, Hanna Maliar, a declarat ca forțele Kievului au recucerit aproape 2 kilometri patrați de teren…

- Summitul G20 de la New Delhi s-a incheiat duminica si India a predat presedintia blocului catre Brazilia, in timp ce atat SUA, cat si Rusia au laudat consensul la care s-a ajuns pentru a fi adoptata Declaratia finala, care nu condamna Moscova pentru razboiul din Ucraina, dar cere in schimb membrilor…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat marti ca contraofensiva ucraineana este complet lipsita de succes, insa a recunoscut ca exista tensiuni in regiunea Zaporojie din sudul Ucrainei, controlata de Rusia, transmite Reuters.

- Rusia isi va consolida fortele la granitele sale vestice, dupa aderarea Finlandei la NATO, a declarat miercuri ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, la reuniunea consiliului de conducere al ministerului, in care a subliniat ca "amenintarile la adresa securitatii militare a Rusiei necesita un raspuns…