Ministrul rus al apararii Serghei Soigu a avut vineri o convorbire telefonica cu omologul sau american Lloyd Austin, a anuntat Moscova, aceasta fiind a doua discutie intre cei doi oficiali de la inceputul agresiunii militare ruse in Ucraina, noteaza Agerpres.

- La 21 septembrie 2022, Vladimir Putin a semnat un decret de mobilizare parțiala a rezerviștilor din Rusia, pentru a-și suplimenta forțele armatei sale din Ucraina. Insa, președintele Rusiei primește o neașteptata lovitura din Crimeea, regiunea anexata de Moscova ilegal in anul 2014: Deja 10 000 de locuitori…

- De la inceputul invaziei in Ucraina, Moscova a fost foarte zgarcita in ceea ce privește publicarea sau recunoașterea pierderilor suferite de propria armata. In cele 7 luni de razboi, Kremlinul a publicat doar trei bilanțuri oficiale, referitoare exclusiv la numarul de pierderi din randul personalului.…

- In cursul operatiunii militare speciale din Ucraina, Fortele Armate Ruse au folosit de trei ori sistemele de rachete hipersonice Kinjal, scrie Rossiiskaia Gazeta , publicație editata de guvernul de la Moscova. In articol, oficiosul Kremlinului noteaza ca „arma noastra cea mai puternica poate lovi o…

- Unul dintre cei mai importanți oficiali din cadrul serviciilor ucrainene de informații militare a declarat miercuri ca ofensiva Rusiei incetinește din cauza „oboselii morale și fizice” din randul trupelor sale și din cauza bazei „epuizate” de resurse a Moscovei, relateaza Reuters . Afirmația facuta…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, si secretarul general al ONU, Antonio Guterres, au discutat luni despre securitatea centralei nucleare Zaporojie din sudul Ucrainei, controlata de Moscova si vizata de bombardamente, informeaza AFP.

- In cadrul unei conferințe, ministrul rus al Apararii, Serghei Șoigu a dat asigurari ca razboiul din Ucraina va fi in curand „o chestiune de domeniul trecutului” și ca va exista o noua Uniune Sovietica. La cinci luni de razboiul inceput de Rusia in Ucraina, ministrul rus al Apararii și-a impartașit joi…