Stiri pe aceeasi tema

- Germania a avertizat companiile ca ar fi bine sa schimbe soluțiile antivirus daca le folosesc pe cele de la Kaspersky Lab, deoarece exista riscul ca Rusia sa exploateze aceste soft-uri intr-un atac cibernetic.

- China se confrunta cu atacuri cibernetice neintrerupte, inca din luna februarie, din partea unor adrese de internet din SUA, relateaza vineri agentia oficiala chineza de presa Xinhua, citata de Reuters. Potrivit agenției chineze, care citeaza centrul tehnic de securitate cibernetica din China, aceste…

- Mișcarea sociala a liderului opoziției ruse intemnițat Alexei Navalnii a facut luni un apel public de nesupunere civila, indemnandu-i pe oameni sa protesteze impotriva invaziei Rusiei in Ucraina. Ulterior, cel mai aprig adversar politic al lui Vladimir Putin a scris miercuri dimineața pe twitter ca „Putin…

- CE ESTE SWIFT? SWIFT, sau ”Societatea pentru telecomunicatii financiare interbancare mondiale”, este un sistem de mesagerie securizat care faciliteaza platile transfrontaliere rapide, asigurand fluiditatea comertului international. Bancile care se conecteaza la sistemul SWIFT si stabilesc relatii cu…

- Exporturile de gaze naturale rusesti spre Germania via conducta Nord Stream au ramas in 2021 la nivelul record inregistrat in 2020, respectiv 59,2 miliarde metri cubi, a anuntat luni operatorul acestui gazoduct, consortiul Nord Stream AG, informeaza Reuters.

- Gazoductul Nord Stream 2, care leaga Rusia de Germania pe sub Marea Baltica, construit de Gazprom pentru a ocoli Ucraina, este suspendat si Uniunea Europeana ii studiaza compatibilitatea cu politica sa energetica, a declarat luni vicepresedintele Comisiei Europene, Valdis Dombrovskis, citat de Reuters.…

- Uniunea Europeana nu poate sa dea vina decat pe propriile sale politici pentru preturile record la gazele naturale, pentru ca unii dintre membrii sai revand gaz ieftin rusesc la preturi mult mai mari in interiorul UE, a declarat vineri presedintele rus Vladimir Putin, transmite Reuters, conform AGERPRES.…

- Diplomația rusa a anunțat luni expulzarea a doi diplomați germani ca raspuns la o masura similara luata saptamâna trecuta de Berlin, care acuza Moscova ca a ordonat asasinarea unui oponent cecen în Germania în 2019.„Partea rusa respinge categoric acuzațiile nefondate și deconectate…