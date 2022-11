Stiri pe aceeasi tema

- Mii de aplicații de telefon disponibile in Apple App Store și Google Play conțin cod scris de o companie de tehnologie, Pushwoosh, care se prezinta ca avand sediul in SUA, insa care de fapt este ruseasca, potrivit Reuters.

- UPDATE Cel putin 6 persoane au fost ucise si 58 ranite intr-o explozie puternica ce a avut loc duminica dupa-amiaza pe artera comerciala foarte frecventata Istiqlal, din centrul metropolei turce Istanbul, relateaza presa locala citata de AFP si Reuters. Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a precizat,…

- The European Union struck a deal on Thursday on a law to effectively ban the sale of new petrol and diesel cars from 2035, aiming to speed up the switch to electric vehicles and combat climate change, according to Reuters. Negotiators from the EU countries and the European Parliament, who must both…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a declarat vineri ca fortele armate ale Turciei nu au folosit niciodata arme chimice si ca respecta dreptul international, avertizand ca vor fi luate masuri de ordin legal impotriva celor care au formulat acuzatii in acest sens, a relatat vineri postul de televiziune…

- Meteorologii au instituit cod galben de ceața in șase județe din centrul și din sudul Romaniei. Avertizarea este valabila astazi, pe parcursul dimineții, iar șoferii sunt sfatuiți sa conduca prudent in zonele cu vizibilitate redusa. Potrivit avertizarii, ceața determina scaderea vizibilitații sub 200…

- Russian President Vladimir Putin told his Turkish counterpart Tayyip Erdogan on Thursday that Turkey was the most reliable route to deliver gas to the European Union and proposed to build what he called a supply hub there, according to Reuters. The proposal comes as Russia looks to maintain its energy…

- Europa s-ar putea confrunta cu o criza energetica si mai acuta anul viitor, dupa ce va utiliza rezervele de gaze naturale pentru a trece de frigul acestei ierni, a transmis, miercuri, seful Agentiei Internationale pentru Energie (AIE), in timp ce UE cauta modalitati de a atenua criza, transmite Reuters.…

- Statele Unite dispun de informatii potrivit carora Rusia intentioneaza sa lanseze in curand noi atacuri impotriva infrastructurii civile si a structurilor guvernamentale din Ucraina, a declarat un oficial american, potrivit Reuters. „Avem informatii ca Rusia isi intensifica eforturile de a lansa atacuri…