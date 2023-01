Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu i-a transmis președintei Parlamentului European, in timpul ședinței solemne din Parlament, ca dreptatea pentru Romania inseamna aderarea la spațiul Schengen „alaturi de frații și surorile noastre din Europa”.

- La mulți ani Oltenia, la mulți ani Romania! Azi, de Ziua Romaniei, ia naștere proiectul online Știrile Olteniei. Cele mai noi știri din Gorj, Dolj, Olt, Mehedinți și Valcea, ce trebuie luate in seama, verificate, o sa apara prima data aici! Articolul Azi, de Ziua Romaniei, se lanseaza publicația online…

- UPDATE 14.00 - Șeful agenției ruse de stat pentru energie nucleara, Rosatom, a avertizat luni ca exista riscul unui accident nuclear la centrala nucleara din Zaporojie, cea mai mare instalație nucleara din Europa, in urma unor noi bombardamente in weekend, a relatat agenția de presa TASS, potrivit Reuters. UPDATE…

- Nicolae Ciuca a mentionat, in cadrul vizitei sale de vineri, la o fabrica de mobila din Maramures, ca este remarcabila capacitatea antreprenorilor romani de a se dezvolta, in pofida tuturor dificultatilor. ”Este remarcabila capacitatea antreprenorilor romani de a se adapta si a gasi solutii de extindere…

- ”Din punct de vedere meteorologic, urmarim si noi toate prognozele. Acestea s-au updatat la sfarsitul lunii octombrie, se inscriu intr-un tipar care nu pot sa spun ca ne bucura foarte tare, dar cu care ne-am obisnuit in ultimii ani de zile, de a avea ierni mult mai secetoase decat eram obisnuiti. Din…

- Corul Național de Camera „Madrigal – Marin Constantin”, considerat unul din cele mai renumite ansambluri corale din Romania și din Europa, a interpretat de curand imnul național al Ungariei, „Himnusz”. Inregistrarea face parte din Programul de diplomație culturala al Corului Madrigal – „Imnurile naționale…

- Presedintele Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Horia Constantinescu, a dat slanina drept exemplu pentru care vrea sa interzica etichetele nutriscore in Romania. Este vorba despre eticheta care are 5 culori, de la verde la rosu, in care verde inchis inseamna ca un produs ar fi cel…

- ANPC a transmis Asociației Marilor Rețele Comerciale o adresa in care scrie ca „nu agreeaza introducerea in Romania a acestui sistem” și le transmite comercianților ca accepta vanzarea pana la epuizare a stocurilor de produse cu eticheta tip nutriscore SCOR NUTRIȚIONAL, dar nu mai tarziu de 1 noiembrie…