- Deficitul comercial, o componenta majora a balantei contului curent, a crescut cu 184,5% in iunie, pana la 8,17 miliarde de dolari, in principal din cauza facturii mari a importurilor de energie. Intr-un sondaj realizat de Reuters in randul a 11 economisti, estimarea mediana a deficitului de cont curent…

- Berkshire a generat totusi profit operational de aproape 9,3 miliarde de dolari, deoarece castigurile din reasigurare si ale operatorului feroviar BNSF au compensat noile pierderi ale asiguratorului auto Geico, la care lipsa pieselor si preturile mai mari ale vehiculelor uzate au stimulat daunele de…

- Niciun comentariu nu a fost disponibil imediat din partea Airbus sau Qatar Airways. Cei doi titani ai aviatiei duc de luni de zile o lupta publica rara, din cauza suprafetelor exterioare afectate a peste 20 de avioane destinate curselor pe distante lungi, despre care compania aeriana spune ca ar putea…

- Un american din Illinois s-a imbogatit cu aproape 1,3 miliarde de dolari, dupa ce a nimerit toate numerele de la loteria Mega Millions. Anonimul a ajuns, astfel, fericitul castigator al celui de-al doilea premiu din istoria Statelor Unite. Suma castigatoare a depasit un miliard de dolari in aceasta…

- Compania se asteapta acum sa cheltuie intre 6 si 8 miliarde de dolari in acest an si in fiecare din urmatorii doi ani, in crestere fata de planul sau anterior de cheltuieli de 5 miliarde de dolari – 7 miliarde de dolari, deoarece urmareste sa intensifice productia la noile sale unitati din Texas si…

- ”Activele nete ale celor 233 de fonduri deschise si inchise, locale si straine, au scazut in luna iunie cu 2,1%, pana la nivelul de 50,2 miliarde lei (10,2 miliarde euro) iar de la inceputul anului au scazut cu 6,4%; iesirile nete ale lunii au totalizat 710 milioane lei (144 mililioane euro)”, arata…

- Președintele american Joe Biden anunța investiții masive in infrastructura necesara pentru a face fața schimbarilor climatice. Miliarde de dolari vor putea fi accesate pentru sistemele de aer condiționat dar și alte tehnologii ecologice.

- De finalul lunii aprilie, pana in jurul datei de 11 mai, cei care au investit in diversele criptomonede au pierdut in total peste 500 miliarde dolari. S-a intamplat ceea ce in termeni financiari se numește „Sell-Off” – mulți investitori au vandut in scurt timp cantitați uriașe de criptomonede, s-a pus…