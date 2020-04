Sofia Vicoveanca, mesaj acid după ce s-a spus că are coronavirus Sofia Vicoveanca a fost martora unui episod mai puțin placut. Cantareața de muzica populara locuiește in Suceava, orașul cel mai afectat de coronavirus și aflat in acest moment in carantina totala, iar acest aspect i-a facut pe mulți sa se intrebe care este starea de sanatate a artistei. De aici și pana la lansarea unui zvon nefondat nu a mai fost decat un pas și astfel Sofia Vicoveanca, in varsta de 78 de ani, a aflat din mediul online ca este infectata cu coronavirus. Știrea falsa a alarmat pe toata lumea și mesajele au inceput sa curga, aspect care a facut-i pe interpreta sa ia atitudine și… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

- In urma acestei informatii, cantareata de muzica populara a primit foarte multe mesaje si a reactionat imediat. Sofia Vicoveanca a dezmintit zvonurile si a declarat ca este foarte bine, sta in casa si respecta cu sfintenie indicatiile medicilor. Citeste si: DRAMA prin care a trecut SOFIA VICOVEANCA.…

