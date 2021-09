Stiri pe aceeasi tema

- O alunecare de teren s-a produs de curand pe santierul dintre Nadaseu si Zimbor. Una dintre firmele de construcții a cerut deja mai mulți bani de la stat pentru noile lucrari necesare.Compania de autostrazi cauta acum soluții. Se ia in calcul chiar si modificarea traseului șoselei de mare viteza.Nemulțumiri…

- O alunecare de teren s-a produs de curand pe santierul dintre Nadaseu si Zimbor. Una dintre firmele de construcții a cerut deja mai mulți bani de la stat pentru noile lucrari necesare.Compania de autostrazi cauta acum soluții. Se ia in calcul chiar si modificarea traseului șoselei de mare viteza.Nemulțumiri…

- Compania aeriana Wizz Air anunța introducerea a doua noi rute din Romania catre Spania și Belgia. Romanii pot calatori de acum de la Iași catre Madrid, Spania, in zilele de joi și duminica, incepand cu 2 decembrie. Iar un alt zbor va pleca din Suceava catre Bruxelles, Belgia, in fiecare marți și sambata,…

- 50 de elevi, cu varste cuprinse intre 5 și 12 ani, au participat, in perioada 23 – 27 august, la Școala de vara ,,Copilaria, o lume de vis", ediția a II-a, organizata de Școala Gimnaziala Nr.1 Suceava. Proiectul a fost coordonat de catre prof. Mihaela Rusu, ajutata de o echipa de cadre ...

- Cunoscuta companie RCS&RDS este acuzata de reprezentanții unei asociații care militeaza pentru respectarea regulilor de urbanism de „banditism". Conform celor de la Asociația „Respect Urban" Suceava, compania a dezvoltat un imperiu al comunicațiilor, insa a facut aproape ...

- In iunie 1941, Armata Romana era in postura de a interveni, din nou, intr-un conflict global, scopul fiind recuperarea Basarabiei si a nordului Bucovinei, anexate cu un an in urma de Uniunea Sovietica. Dupa un noncombat in fata unor ultimatumuri si dictate in lunile iunie-august 1940 si noua luni de…

- Porțile Manastirii Bradu aflate in patrimoniul Muzeului Județean Buzau au fost restaurate pentru prima data de catre specialiștii din Suceava. Procesul de restaurare a inceput in urma cu doi ani in Laboratorul de Restaurare și Conservare al Muzeului Național al Bucovinei din Suceava. „Cu o vechime…

- Presedintele PNL Suceava, Gheorghe Flutur, a anuntat, duminica, victoria PNL in alegerile partiale de la Vicovu de Sus. “Au si avem un primar liberal. Dupa o lunga perioada pesedista, la Vicovu de Sus a castigat un primar liberal, Vasile Iliut, care va face din Vicovu de Sus ceea ce isi doresc cetatenii…