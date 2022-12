Stiri pe aceeasi tema

- Se apropie cu pași repezi Craciunul, cel mai așteptat moment al anului pentru majoritatea romanilor. Și-au lasat pandemia de COVID-19 și razboiul din Ucraina „amprenta” asupra sarbatorii?

- Interviu cu Alina Paul, CEO DO Security Cum caracterizați anul 2022? Care estimați ca va fi evoluția in 2023 pe piața globala de securitate? Anul 2022 a fost un an provocator din punctul de vedere al pieței de securitate: a inceput promițator datorita tendinței de creștere a pieței post-pandemie, insa…

- Operatorul și proprietarul unei flote de nave centrale electrice din Turcia sustine ca ar putea sa trimita astfel de vehicule in Romania și Republica Moldova pentru a furniza 300-400 MW de electricitate Ucrainei.

- Arafat: Un blackout este puțin probabil, dar e bine sa avem in casa surse de lumina, bani cash, mancare și apa pentru 72 de ore Autoritațile din Romania spun ca un blackout masiv, generat de razboiul din Ucraina este puțin probabil, dar totuși, exista pregatiri inclusiv pentru o asemenea situație. O…

- Directorul Institutul Inimii de la Kiev a postat pe rețelele de socializare un clip video in care un grup de chirurgi opereaza inima unui copil, in timp ce alții țin lanterna pe baterii.Acesta a scris in postare ca peste Ucraina a venit "lumea rusa", care a vizitat și Institutul Inimii, unde sunt tratați…

- Viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltarii Regionale al Republicii Moldova, Andrei Spinu, a discutat, la telefon, cu Kadri Simson, comisarul european pentru energie, Virgil Popescu, ministrul energiei din Romania și German Galushenko, ministrul energiei din Ucraina. Spinu spune ca…

- Mai multe rachete rusești au fost filmate survoland regiunea Cernauți din Ucraina, locuita de numeroși etnici romani. Sistemul de aparare antiaeriana ucrainean s-a declanșat, in zona fiind auzite mai multe explozii. Pana in acest moment, nu exista nicio confirmare oficiala legata de eventuala doborare…

- "Persoanele, precum pacientii cu cancer, care au nevoie de un anumit tratament care nu este usor disponibil in Moldova, au beneficiat de sprijinul UE si ONU pentru a se muta in tarile UE unde pot primi ingrijirea de care au nevoie" Razboiul din Ucraina a schimbat viata a milioane de oameni. Milioane…