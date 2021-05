Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Externe al Belarusului a anunțat luni ca studenta rusa arestata in zborul Ryannair deviat și obligat sa aterizeze la Minsk va fi pusa sub acuzare și judecata in Belarus, relateaza publicația independenta The Moscow Times. Sofia Sapega, in varsta de 23 de ani, a fost arestata alaturi de…

- Inainte ca avionul sa decoleze la Atena, serviciile de securitate au verificat totul: pasagerii, bagajele, bagajele de mina. Autoritatea Aviației Civile (CAA) din Grecia a negat cuvintele lui Alexandr Lukașenko precum ca Atena ar fi primit informații despre existența dispozitivului exploziv la bordul…

- Dacian Cioloș: „Cel mai important punct de pe agenda a fost, desigur, raspunsul comun la agresiunea fara precedent la adresa Uniunii Europene a președintelui belarus Lukașenko, care, intr-un act de piraterie de stat, a deturnat un avion european pentru a aresta un jurnalist de opoziție.Izolarea totala…

- Jurnalistul Roman Protasevici , care a fost arestat duminica dupa ce autoritațile belaruse au deturnat avionul in care se afla, apare cu fața tumefiata intr-un video difuzat pe rețelele de socializare și de televiziunea publica și spune ca marturisește ca este in spatele ”tulburarilor civile”, relateaza…

- Jurnalistul Roman Protasevici, care a fost arestat duminica dupa ce autoritațile belaruse au deturnat avionul în care se afla, apare cu fața tumefiata într-un video difuzat pe rețelele de socializare și de televiziunea publica și spune ca marturisește ca este în spatele ”tulburarilor…

- Jurnalistul și bloggerul belarus, Roman Protasevici, care a fost reținut când avionul Ryanair de la Atena la Vilnius a fost forțat sa aterizeze duminica la Minsk, este ținut într-o închisoare din capitala Belarusului, a declarat luni ministerul de interne, relateaza Reuters. Asta,…

- Jurnalistul Roman Protasevici, de 26 de ani , este cofondatorul canalului de opoziție Nexta din Belarus, a fost deja reținut de autoritațile belaruse. Jurnalistul risca pedeapsa capitala, in ultima țara din Europa care mai practica aceasta sentința.Aparatul de zbor a fost fortat sa aterizeze in Minsk,…

- CHIȘINAU, 27 apr - Sputnik. Ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, intr-un interviu acordat pentru RIA Novosti a calificat drept „exces” declarațiile scandaloase ale președintelui SUA, Joe Biden, la adresa lui Vladimir Putin , cu toate acestea, in pofida acestui fapt, ideea organizarii summitului…