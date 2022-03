Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat ca a discutat luni, la Sofia, cu omologul bulgar, Kiril Petkov, despre realizarea infrastructurii rutiere și feroviare dintre Romania și Bulgaria, inclusiv despre propunerea parții bulgare de realizare a cel puțin cinci poduri peste Dunare. „Am insistat, de asemenea,…

- Reuniunea regionala a sefilor de guvern ai statelor NATO din Europa de S-E Reuniune regionala a șefilor de guvern din câteva state NATO din Europa de Sud-Est, 28 martie 2022, Sofia. Foto: gov.ro Sefii de guvern ai statelor NATO din Europa de Sud-Est s-au reunit, astazi, în capitala bulgara…

- Premierul Nicolae Ciuca a declarat, luni, in conferinta de presa comuna organizata dupa reuniunea sefilor de Guvern ai statelor aliate NATO din Europa de Sud-Est, de la Sofia, ca ”Rusia este acum cea mai serioasa amenintare pentru securitatea noastra comuna. ”Avem nevoie de o aparare mai puternica pentru…

- Reducerea dependenței de gazul rusesc, investiții militare comune, asigurarea siguranței alimentare in regiune, gestionarea refugiaților și reconstrucția Ucrainei dupa razboi au fost principalele teme discutate luni la Sofia de premierii din Bulgaria, Romania, Muntenegru și Macedonia de Nord.

- Premierul Nicolae Ciuca va participa, luni, la reuniunea sefilor de Guvern ai statelor NATO din Europa de Sud-Est, organizata la Sofia. Potrivit unui comunicat al Guvernului, reuniunea va fi gazduita de prim-ministrul Republicii Bulgaria, Kiril Petkov. „Intalnirea de maine va oferi prilejul de a aprofunda…

- Statele Unite și Comisia Europeana se angajeaza sa reduca dependența Europei de energia rusa, se arata in declarația comuna a Comisiei Europene și a SUA, dupa summit-ul de joi. Cele doua parți condamna se asemenea invazia rusa in Ucraina.

- Omul de afaceri Florin Maran a anuntat ca a scos la vanzare terenul, dar si cladirile fostei fabrici de caramida din Lugoj. Maran a declarat pentru Lugoj Info.ro ca deocamdata poarta discutii cu mai multi posibili cumparatori, insa e prematur pentru a anunta un acord final. Achizitia fabricii ar fi…

- Polițiștii de frontiera din cadrul I.T.P.F.Sighetu Marmatiei au depistat in apropierea frontierei de stat, noua cetateni din Pakistan care au incercat sa intre ilegal in Romania din Ucraina, cu scopul de a ajunge in vestul Europei. Cei noua cetateni pakistanezi sunt cercetati de politistii de frontiera…