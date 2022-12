Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a declarat sambata ca nu exista inca niciun acord pentru prelungirea ințelegerii care permite Ucrainei sa exporte cereale prin Marea Neagra, repetand insistența sa de a avea acces liber la piețele mondiale pentru propriile sale exporturi de alimente și ingrașaminte. Fii la curent cu…

- Curtea de Conturi Europeana a publicat, marti, programul sau de activitate pentru 2023 si perioada ulterioara, enumerand prioritatile sale de audit pentru viitorul apropiat, care vor acoperi o gama larga de subiecte, reflectand principalele provocari si preocuparile majore ale UE in raspunsul sau…

- In urma incidentelor din ultima perioada, Inspectoratul de Stat in Construcții va incepe verificarile la Pasajul Unirii din București. Ministerul Transporturilor a facut sesizarea, in urma unei solicitari de informații publice inaintata de Buletin de București anunța b365.ro. Fii la curent…

- ANPC face cunoscute concluziile cu privire la situația facturilor din energie și a reclamațiilor primite pe aceasta tema. Propunerea este ca prezența celui care citește contorul sa fie semnalata, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Departamentul pentru Romanii de Pretutindeni prelungeste perioada de depunere a cererilor de proiecte pentru Programul "Sprijinirea educatiei in limba romana" si pentru Programul "Sustinerea mediului asociativ romanesc din afara granitelor tarii" pana pe data de 26 septembrie. Fii la curent…

- NAG#16/ Noaptea Alba a Galeriilor va avea loc intre 30 septembrie si 2 octombrie, in format hibrid, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Presedintele Bulgariei, Rumen Radev, s-a intalnit cu premierul Macedoniei de Nord, Dimitar Kovacevski, care a efectuat o vizita de lucru la Sofia. Seful statului bulgar a remarcat ca, in ciuda patimilor politice tumultuoase din ultimele luni, relatiile dintre cele doua tari au o baza solida, care…

- Preturile europene la gaze au crescut cu aproape o treime la redeschiderea sedintei de tranzactionare de luni dimineata, ca urmare a suspendarii pe termen nelimitat de catre Rusia a gazoductului Nord Stream 1, informeaza Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…