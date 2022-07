Stiri pe aceeasi tema

- Un numar 70 de diplomati rusi si familiile lor au parasit Bulgaria dupa ce aceasta tara a anuntat expulzarea lor in baza unor suspiciuni de spionaj. Sofia a expulzat diplomatii rusi miercuri si le-a fixat pana duminica termen pentru a se intoarce in Rusia, aceste persoane fiind identificate ca reprezentand…

- Saptezeci de diplomati rusi si familiile lor au parasit Bulgaria dupa ce aceasta tara a anuntat expulzarea lor in baza unor suspiciuni de spionaj, informeaza duminica dpa. Sofia a expulzat diplomatii rusi miercuri si le-a fixat pana duminica termen pentru a se intoarce in Rusia, aceste persoane fiind…

- Premierul bulgar interimar Kiril Petkov a cerut joi Rusiei sa-si retraga ''ultimatumul diplomatic'' prin care a amenintat cu inchiderea ambasadei sale de la Sofia daca guvernul bulgar nu revine asupra deciziei de a expulza 70 de diplomati rusi, relateaza Reuters.

- Premierul bulgar Kiril Petkov - ramas interimar, dupa ce a fost demis prin motiune de cenzura - a cerut joi Rusiei sa-si retraga „ultimatumul diplomatic” prin care a amenintat cu inchiderea ambasadei sale de la Sofia daca guvernul bulgar nu revine asupra deciziei de a expulza 70 de diplomati rusi.

- Bulgaria va primi din iunie gaze naturale lichefiate din Statele Unite, a anuntat miercuri Guvernul de la Sofia, transmite Reuters. Peste 90% din gazele naturale importate de Bulgaria sunt din Rusia.

- Bulgaria, afectata de cresterea preturilor la energie, va cere saptamana viitoare Comisiei Europene sa i permita sa elimine accizele la electricitate si gaze naturale, pentru a si proteja economia, a anuntat vineri Guvernul, transmite Reuters.Peste 90 din gazele naturale importate de Bulgaria sunt din…

- New York Times noteaza ca embargoul impus petrolului rusesc va fi cea mai importanta masura luata in cadrul celui de-al șaselea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene. Unii diplomați și oficiali europeni au spus ca reprezentanții permanenți ai blocului se vor intalni miercuri, 4 mai, iar, pana la sfarșitul…

- ”Conditiile stabilite fac parte dintr-o noua metoda de plata, elaborata in urma unor acte inamicale fara precedent in domeniul economic si financiar”, in urma invaziei Ucrainei de catre Rusia, anunta un purtator de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov. Rusia a fost nevoita sa elaboreze o noua modalitate…