Stiri pe aceeasi tema

- Elena Basescu, aparitie de zile mari in trafic! Fiica fostului președinte Traian Basescu, a cam disparut din spațiul public. Asta nu inseamna ca nu se mai știe nimic despre Elena Basescu. Recent, redacția playtech a relatat despre schimbarile de look pe care bruneta le-a avut in ultima perioada. Iar…

- Elena Basescu a fost mereu extrem de atenta cu felul in care arata, și a incercat sa se mențina, de fiecare data, in cea mai buna forma. Transformarea prin care a trecut vedeta. Cat de mult a slabit fiica fostului președinte al Romaniei.

- Elena Basescu, in varsta de 42 de ani, a postat pe contul de socializare imagini realizate seara, la malul marii, alaturi de doi dintre copiii sai. Transformarea fizica de acre a avut parte in ultima vreme a atras atenția tuturor. In cele mai recente fotografii postate de pe litoral, unde se afla alaturi…

- Elena Basescu, fiica cea mica a fostului președinte Traian Basescu, a ajuns de nerecunoscut in urma intervențiilor estetice. De ceva vreme figura fiicei fostului președinte Traian Basescu, Elena Basescu, nu a mai fost vazuta in public. Asta pana de curand, cand au reinceput sa apara imagini cu fiica…

- Elena Basescu, transformata total la fața! De ceva vreme figura fiicei fostului președinte Traian Basescu, Elena Basescu, nu a mai fost vazuta in public. Asta pana de curand, cand au reinceput sa apara imagini cu fiica cea mica a fostului președinte. Din pacate, fanii au fost, cel puțin, uimiți, de…