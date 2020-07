A fost infiintat la Constanta. 07 iulie 1924, Yacht Clubul Regal Roman a dobandit personalitate juridica

Istoria Y.C.R.R. incepe de fapt in anul 1921, la Constanta, o data cu infiintarea Yacht Club Roman, al carui scop declarat era dezvoltarea sporturilor nautice in Romania. In 1999, Yacht Clubul…